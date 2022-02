Fernsehen : Mehr Unterschiede auf dem Laufsteg

Heidi Klum sucht wieder nach einem Topmodel. Am Donnerstag geht die TV-Show «Germany's Next Topmodel» in die nächste Runde. Im Vergleich zu früher haben mehr Menschen die Chance mitzumachen.

In vorherigen Staffeln kamen manche Kandidatinnen nicht in Frage, weil sie zu klein, zu alt oder nicht dünn genug für den Laufsteg waren. Das soll dieses Mal anders ein. Heidi Klum erzählte Reportern, die älteste Kandidatin sei bereits 68 Jahre alt, eine andere nur 1,54 Meter groß. Auch würden die Kandidatinnen sehr unterschiedliche Kleidungsgrößen tra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.