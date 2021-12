Raumfahrt : Mehr über das Universum lernen

Auf diesen Start haben Forscherinnen und Forscher lange Zeit gewartet. Ungefähr 30 Jahre lang tüftelten Fachleute an dem riesigen Weltraum-Teleskop James Webb. Am Samstag startete es in einer Rakete Richtung Weltall.

Das Teleskop wird sich mehr als eine Million Kilometer von der Erde wegbewegen. Es soll zum Beispiel die Umgebung unseres Sonnensystems erkunden. Außerdem kann es Lichtstrahlen erkennen, die schon ewig lange unterwegs sind. Der Chef der amerikanischen Weltraum-Behörde Nasa erklärte: «Es geht darum, was wir über unser Universum noch nicht verstehen ode...

