Energie : Mehr Strom aus Wind

Strom bekommen wir zum Beispiel aus Solarzellen, Wasserkraftwerken oder Windrädern. Diese nennt man erneuerbare Energien. Strom kann aber auch aus Kohle oder Gas gewonnen werden. Um etwas gegen den Klimawandel zu tun, brauchen wir aber möglichst viel Strom aus erneuerbaren Energien.

Doch besonders an den Windrädern stören sich viele Leute. Sie finden etwa, dass die Anlagen in der Landschaft nicht schön aussehen. Einige kritisieren auch, dass die Windräder Vögel gefährden oder dass sie zu laute Geräusche machen. Unter anderem wegen der Proteste vieler Bürger werden in Deutschland gerade nicht sehr viele Windenergie-Anlagen gebaut. ...

