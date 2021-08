Verkehr : Mehr Sicherheit durch Streifen

Wer als Fußgänger eine Straße überqueren will, schaut zuerst nach links und rechts: Kommt wirklich kein Auto oder Fahrrad? So ist das auch an einem Zebrastreifen. Der Unterschied: Vor dieser Markierung müssen Auto- und Radfahrer für Fußgänger anhalten.

Mehr als 65 Jahre lang gibt es schon Zebrastreifen in Deutschland. Sie werden vor allem dort auf die Straße gemalt, wo viele Leute zu Fuß unterwegs sind. Das sind zum Beispiel Innenstädte oder in der Nähe von Schulen. Die Zebrastreifen machen die Verkehrswege für die Fußgänger sicherer. Übrigens: Zebrastreifen sind für Fußgänger gedacht! Wer mit dem F...

