Agrar : Mehr Platz im Schweinestall

Er soll nicht so doll stinken und schöner für die Tiere sein: der Schweinestall der Zukunft. Am Freitag wurde im Bundesland Nordrhein-Westfalen mit dem Bau zweier Ställe begonnen, in denen ein paar Dinge besser laufen sollen.

Die üblichen Ställe werden seit Jahren kritisiert. In ihnen werden Schweine gehalten und bis zur Schlachtung gemästet. Tierschützer bezeichnen sie als nicht artgerecht, weil die Bedürfnisse der Schweine nicht berücksichtigt werden. So können sich die Tiere nur wenig bewegen und es gibt auch kaum Möglichkeiten zu spielen. Das soll sich in den neuen Stäl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.