Industrie : Mehr Kartons, weniger Werbung

Die Corona-Krise hat vieles verändert. Geschäfte mussten ihre Waren monatelang vor allem im Internet verkaufen. Restaurants lieferten ihr Essen aus statt zu servieren. Plötzlich waren Produkte gefragt, die man vorher nur selten sah: Schutzmasken zum Beispiel.

Auch für die Hersteller von Papier hat sich einiges verändert. Das berichteten Fachleute am Montag. Weil Menschen in Corona-Zeiten mehr im Internet bestellten, wurden mehr Kartons und Verpackungen gebraucht. Auch Toilettenpapier wurde zwischenzeitlich me...

