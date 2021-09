Konflikte : Mariam vermisst den Unterricht

Can Merey

Can Merey

Manche Kinder in Deutschland träumen davon, auch nach den Sommerferien noch richtig lange frei zu haben. Das Mädchen Mariam in Afghanistan würde viel lieber wieder zur Schule gehen. Die neue Regierung in ihrem Land lässt sie aber nicht.

Mariam geht in die 10. Klasse einer Mädchenschule in Kabul, der Hauptstadt Afghanistans. Unterricht hat die 15-Jährige aber keinen, obwohl die Sommerferien schon lange vorbei sind. In ihrem Heimatland haben die Taliban die Macht übernommen. Das ist eine Gruppe von Männern, die sich selber als sehr strenggläubige Muslime bezeichnen. Andere Muslime meine...

