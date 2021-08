Fußball : Mainzer haben Ärger mit Corona

Die Bundesliga geht gerade erst los. Zumindest teilweise sind Zuschauer wieder in den Stadien erlaubt. Und schon gibt es das nächste Corona-Problem bei einem Verein.

Beim FSV Mainz 05 wurden gleich mehrere Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Sie und weitere Leute aus dem Verein mussten daher in Quarantäne. Sie müssen also zu Hause bleiben. Auf den Fußball-Platz dürfen sie erst mal nicht. Dabei wollen die Mainzer eigentlich am Sonntag in der Bundesliga gegen RB Leipzig spielen. Dazu brauchen sie 13 Spiele...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.