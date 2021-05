Tiere : «Lønne» in der Tonne

14 Tage lebt «Lønne» schon in der Seehundstation in der Stadt Friedrichskoog an der Nordsee. Sie ist der erste Heuler der Saison.

Heuler sind junge Seehunde, die nach ihren Müttern rufen. Manchmal kommt es vor, dass so ein Heuler von der Mutter getrennt wird. Das passiert zum Beispiel bei Sommerstürmen, Krankheit oder Tod der Mutter. Aber auch, wenn diese von Menschen verscheucht worden ist. Auf Seehundstationen wie in Friedrichskoog werden solche kleinen Heuler aufgepäppelt - s...

