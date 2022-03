Kindernachrichten-welt-des-wissens : Löwen für ein Gotteshaus

Die beiden Löwen haben sich auf die Hinterbeine gestellt und halten eine große Krone fest. Diese kleine Szene ist auf einem roten Vorhang aus Samt zu sehen. Die gestickten Löwen tragen sogar eine goldene Mähne. Das sieht sehr kostbar aus.

Zwischen den Löwen und anderen Verzierungen steht ein Text auf Hebräisch. Die Buchstaben in dieser uralten Sprache sehen anders aus als unsere. Sie verweisen darauf, was es mit dem großen Vorhang auf sich hat. Er war ein Geschenk an die Synagoge in der Stadt Würzburg. Synagoge heißen die Gotteshäuser in der Religion Judentum. Ein Händler hatte den Vorh...

