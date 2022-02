Gesundheit : Lockerer lernen

Maske tragen, testen und viel lüften. Das ist in der Schule inzwischen so normal wie Stifte, Schulbücher und Aufgaben. Diese Corona-Regeln schützen. Viele finden sie aber auch lästig und anstrengend.

Nun aber könnte es bald an den Schulen wieder lockerer werden. Denn viele Fachleute meinen, dass sich die Corona-Lage derzeit verbessert. Einige Bundesländer haben schon mitgeteilt, was sich ändern soll. Für Niedersachsen kündigte ein Minister zum Beispiel am Donnerstag an: Stufenweise sollen das tägliche Testen und die Maskenpflicht im Unterricht ent...

