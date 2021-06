Tiere : Lass mich in den Pool!

Ihre Wolle hält Alpakas muckelig warm. In ihrer Heimat in den hohen Bergen in Südamerika ist das praktisch. Aber jetzt bei uns und in der Hitze?

Da wollen sich die beiden Alpakas Gerolf und Rosi im Tierpark der Stadt Bochum auch lieber abkühlen. Gerolf steigt dafür sehr gern in ein rosa Kinder-Planschbecken. Rosi lässt sich dagegen von den Tierpflegern kalt abduschen. Demnächst sollen die Tiere aber auch geschoren werden, damit sie den Sommer ohne dicke Wolle verbringen können....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.