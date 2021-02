Gesellschaft : Kunterbunte Lastwagen-Malerei

Lastwagen in Deutschland sind oft grau, weiß oder schwarz. Zumindest nicht besonders bunt. Das ist im Land Pakistan in Asien ganz anders. Dort fahren quietschbunte Lastwagen umher, mit aufwendigen Verzierungen. Lastwagen-Maler ist in Pakistan ein richtiger Beruf.

Auch Asad Khan ist Lastwagen-Maler. «Ein Meister der Lastwagen-Kunst zu werden ist ein langer, mühsamer Prozess», erzählt er. Seinem Sohn hat er die Kunst ebenfalls beigebracht. Bis ein Fahrzeug fertig ist, kann es schon mal zwei Wochen dauern. Und es k...

