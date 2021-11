Medien : Kopfüber im Fernsehen herumklettern

Der acht Jahre alte Emil hat eine riesige Wette gewonnen. Er wettete, dass er sich an den Halteschlaufen einer U-Bahn entlanghangeln kann. Und das nur an den Füßen, mit dem Kopf nach unten!

Dieses Kunststück führte er am Wochenende in der Show «Wetten, dass..?» vor. Die Sängerin Helene Fischer war auch in der Show und war total begeistert von ihm. «Ist ja herrlich!», sagte sie. Als Gewinn für seine Wette bekam Emil einen Tag mit Vinny Piano, der Trampolin-Tricks im Internet zeigt. «Du Emil, ich habe gehört, du bist ein großer Fan von mir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.