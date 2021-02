Tiere : Koala will im Auto nicht hinten sitzen

Was macht denn der Koala am Steuer? Tiere sollten doch nun wirklich nicht Auto fahren. Keine Sorge, das Auto, in dem das Beuteltier sitzt, fährt nicht. Es steht in einem Stau. Den hatte der Koala am Dienstag auf einer Autobahn in Australien ausgelöst. In dem Land sind Koalas zu Hause.

Als das Tier versuchte, die Straße zu überqueren, bremsten mehrere Autos und fuhren ineinander. Verletzt wurde zum Glück niemand, auch der Koala nicht. Eine Frau schaffte es, ihn einzufangen. Sie setzte ihn in ihrem Auto auf die Rückbank. Dort sollte er ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.