Wetter : Klingende Eiszapfen

Lange Eiszapfen hängen dicht an dicht vom Felsen herab. Manche wachsen zusammen und bilden einen richtigen Vorhang aus Eis. So sieht es im Winter manchmal beim Klingenden Wasserfall aus. Das ist ein kleiner Wasserfall in einem Wald in der Nähe der Stadt Nürnberg in Bayern.

Wenn aufgrund der Kälte Eiszapfen von den Sandsteinen hängen, dann dringt das Plätschern des Hüttenbachs hinter ihnen hervor. Zusammen mit dem Wind bilden sich verschiedene Töne. Daher hat der Wasserfall seinen Namen....

