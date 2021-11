Naturschutz : Kleiner Zerstörer

Sie bohren die Rinde von Fichten an, um ihre Eier dort abzulegen. Haben sich Borkenkäfer erst mal in einem Baum eingenistet, hat der auf lange Sicht keine Chance mehr: Der Baum wird sterben.

Vielen Fichtenwäldern bereiten die Borkenkäfer dadurch Probleme. Das hat auch mit dem Klimawandel zu tun. Bei wärmerem Wetter vermehren sich die Käfer etwa schneller. Bäume, die wegen längerer Trockenheit geschwächt sind, können sich außerdem nicht so gut gegen die kleinen Tiere wehren. Wird ein befallener Baum entdeckt, wird der meist gefällt. So so...

