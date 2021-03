Bahn : Kein Zug kommt mehr durch

Noch vor zwei Wochen fuhren viele Züge über die Gleise rechts vom Fluss Rhein im Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Gleisstück bei dem Örtchen Kestert verläuft zwischen einer Felswand und dem Fluss. Am 15. März stürzte aber ein Teil des Felsens auf die Gleise. Seitdem ist die Strecke gesperrt. Sie ist Teil der meistbefahrenen Güterzug-Strecke Europas, zwischen Genua in Italien und Rotterdam in den Niederlanden.

In Rheinland-Pfalz ist so ein Felssturz gar nichts Ungewöhnliches, sagt ein Experte. In Zukunft könnte das sogar öfter passieren. Einer der Gründe dafür ist wohl der Klimawandel. Durch ihn werden die Temperatur-Unterschiede und die Feuchtigkeits-Unterschiede größer, erklärt der Experte. Das könnte das Gestein locker werden lassen. Fachleute versuchen ...

