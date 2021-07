Wetter : Kaum ist das Wasser weg, kommt neues Wasser

Nicht schon wieder! Starker Regen hatte im Westen Deutschlands vergangene Woche dazu geführt, dass ganze Orte überflutet wurden. Sogar Menschen sind dabei gestorben. Nun könnte es in einigen dieser Gebiete am Wochenende erneut heftig regnen.

In den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz soll es zu Schauern und Gewittern kommen. Doch dürfte es nicht so viel werden, dass erneut Warnungen ausgesprochen werden müssen. Nach den Überschwemmungen sind die Leute noch immer dabei, alles aufzuräumen. In den betroffenen Orten liegt nun getrockneter Schlamm, auf den Straßen türmen sich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.