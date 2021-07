Gesundheit : Kanzlerin holt Rat bei Gesundheitsexperten

Die Abkürzung RKI kennen wir inzwischen fast alle. Vor Corona war das wohl eher nicht so, obwohl es diese Organisation schon lange gibt. Die Abkürzung steht für das Robert Koch-Institut.

Die Aufgabe des Instituts ist es, sich um den Schutz vor Krankheiten in Deutschland zu kümmern: sie zu erkennen und zu bekämpfen. Außerdem soll das RKI der Regierung dabei helfen, Entscheidungen in Gesundheitsfragen zu treffen. Deshalb hatte Kanzlerin Angela Merkel in der Corona-Krise häufig mit dem RKI zu tun. Am Dienstag besuchte sie den Chef dort. ...

