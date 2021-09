Agrar : Käse von seltenen Ziegen

Määäh! Auf dem Ziegenhof Peter leben etwa hundert Thüringer Wald Ziegen. Diese Rasse ist ziemlich selten, es gibt nicht so viele davon. Die Tiere wurden früher extra so gezüchtet, dass sie gut mit dem rauen Klima in dem Gebirge Thüringer Wald klarkommen. Harte Winter und viel Regen machen ihnen wenig aus.

Der Ziegenhof Peter hält die Ziegen, um aus der Milch der weiblichen Tiere verschiedene Lebensmittel herzustellen. Dazu gehören zum Beispiel Joghurt, Trinkjoghurt, Frischkäse und andere Käsesorten. Diese verkauft der Hof in seinem Hofladen, auf Märkten oder an Supermärkte....

