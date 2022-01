Kriminalität : Juwelen-Diebstahl vor Gericht

Die Diebe stiegen durch ein Fenster ins Schloss. Dann schlugen sie mit einer Axt auf einen Glaskasten ein. Anschließend klauten sie daraus viele kostbare Juwelen, die mit Diamanten besetzt waren. Diese Schätze waren alt und das machte sie zusätzlich wertvoll. Darunter war auch der Schmuck früherer Königinnen.

Was sich nach einem Film anhört, ist wirklich passiert! Vor ungefähr zwei Jahren wurden 21 Schmuckstücke aus dem sogenannten Grünen Gewölbe gestohlen. So heißt ein Schatzkammer-Museum, das zu einem Schloss in der Stadt Dresden gehört. Nach und nach wurden mehrere Männer geschnappt, die die Diebe sein sollen. Die Männer sind Brüder und Cousins. Zwei v...

