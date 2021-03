Fußball : Junge Spieler sollen sich zeigen

Endlich eine Fußball-Europameisterschaft! Allerdings geht es bei dieser EM um die jüngeren Mannschaften der U21-Auswahl. Die Spiele starten am Mittwoch. Dann steht das Team aus Deutschland gegen Gastgeber Ungarn auf dem Platz. Am Samstag spielen die Deutschen gegen die Niederlande und am 30. März gegen Rumänien. In den vergangenen Wettbewerben waren die deutschen U21-Kicker sehr erfolgreich. 2017 wurden sie Europameister, 2019 EM-Zweiter.

Richtig gut vorbereiten konnte sich die Mannschaft diesmal aber nicht. Denn wegen der Corona-Krise gibt es einen anderen Zeitplan als gewöhnlich. Zum Beispiel wurde das Turnier in zwei Hälften geteilt. Nach der Gruppenphase jetzt startet die K.o.-Runde erst Ende Mai. «Es wird eine neue Herausforderung», sagte Trainer Stefan Kuntz über das ungewöhnliche...

