Gesellschaft : Jugendliche machen sich Sorgen ums Klima

Von Freunden oder Familie weiß man oft ganz gut, was die so meinen. Finden die zum Beispiel die Regierung gut oder eine Organisation wie Fridays for Future? Aber wie findet man heraus, welche Meinungen eine ganze Gruppe hat? Das versuchen Fachleute zum Beispiel mit Umfragen: Sie stellen dann einer großen Anzahl Leute dieselben Fragen und zählen dann die Antworten aus.

Am Montag wurde so eine Umfrage veröffentlicht. Befragt wurden Jugendlichen zwischen 14 und 29 Jahren. Dabei kam heraus: Mehr als die Hälfte der jungen Leute macht sich Sorgen um den Klimawandel, also die Erwärmung der Erde. Das beschäftigt sie mehr als zum Beispiel, dass die Preise für viele Dinge teurer werden könnten. Allerdings wollen wenige für de...

