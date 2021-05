Fußball : Jubeln und trauern auf dem Fußball-Platz

Die einen schlichen fassungslos durchs Stadion. Die anderen hüpften und feierten vor Freude. Am Wochenende ging in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga die Saison zu Ende. Für manche Mannschaften bedeutete der letzte Spieltag: Sie müssen sich aus ihrer Liga verabschieden. Andere dürfen bleiben oder steigen sogar auf.

In der Bundesliga traf es den Verein Werder Bremen am härtesten. Die Bremer verloren gegen Borussia Mönchengladbach. Dadurch rutschten sie in der Tabelle auf einen Abstiegsplatz. Damit steigt Werder Bremen zum ersten Mal seit 41 Jahren wieder ab. Jubeln durften dafür die Fußballer von Arminia Bielefeld. Sie retteten sich durch einen Sieg gegen den VfB...

