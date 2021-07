Wetter : Jede Menge Regen

Das war einfach viel zu viel Regen! Die Autos konnten vor lauter Wasser nicht mehr weiterfahren auf der Autobahn 42 im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die Menschen mussten warten, bis das Wasser abgelaufen war. Erst in der Nacht zum Freitag konnte die Polizei die Sperrung aufheben. Auch eine Menge Keller wurden überflutet.

Experten rechnen damit, dass es auch am Wochenende in Teilen von Deutschland wieder Schauer, Gewitter und sehr starken Regen geben wird. Das gilt besonders am Samstagnachmittag im Westen und Südwesten sowie am Rand der Alpen. Im Norden kann aber die Sonne durchkommen. Am Sonntag regnet es immer mal wieder in der nördlichen Hälfte des Landes. Andernort...

