Brauchtum : Jakob, der Riesen-Schneemann

Riesig ist er, der Schneemann. So groß, dass auch ein Erwachsener ihm nicht einfach an die spitze Nase fassen kann. Der Schneemann trägt einen blauen Zylinder und heißt Jakob. So eine Riesenfigur zu bauen, ist Tradition im Fichtelgebirge in Bayern.

Am Freitag war es endlich wieder so weit! Freiwillige schichteten jede Menge Schnee aufeinander. Dann hob eine Baumaschine die Masse in einer Schaufel auf Jakobs Schulter. Mit Spaten brachten die Leute den Kopf in die richtige Form. Rund zehn Meter hoch ist der Schneemann geworden. Er kann auf dem Marktplatz in Bischofsgrün bestaunt werden. Wie lange...

