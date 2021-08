Klima : In der Klimakrise den Kindern zuhören

Seit drei Jahren gibt es Fridays for Future. Kinder und Jugendliche fordern seitdem regelmäßig, dass die Politik sich um die Klimakrise kümmert. Ein Bericht des Kinderhilfswerks Unicef zeigt, wie stark Kinder betroffen sind.

Flüsse überschwemmen Wohngebiete, Wirbelstürme richten Zerstörung an, Hitzewellen lassen Pflanzen verdorren. Solche Umwelt-Katastrophen haben auch mit dem menschengemachten Klimawandel zu tun, sagen Fachleute. Auch sehr viele Kinder leiden darunter. Das Kinderhilfswerk Unicef veröffentlichte am Freitag einen Bericht dazu. Es hat untersucht, in welchen...

