Raumfahrt : In 90 Minuten um die Welt

Einmal um die Welt reisen: Das hat so mancher Abenteurer schon gemacht. Die einen sind dabei vor allem mit dem Flugzeug geflogen. Andere sind mit dem Schiff gefahren - und einige sind lange Strecken sogar zu Fuß gelaufen. Mal hat so eine Weltumrundung Wochen, mal Jahre gedauert. Matthias Maurer braucht dafür gerade einmal eineinhalb Stunden.

So schnell? Klingt unmöglich, ist es aber nicht. Zumindest nicht, wenn man an Bord der Internationalen Raumstation ist. Diese umkreist in etwa 400 Kilometern Höhe die Erde. In wenigen Wochen wird auch Matthias Maurer dabei sein. Der Astronaut aus dem Bundesland Saarland hat jahrelang trainiert, um ins Weltall fliegen zu dürfen. Er freut sich besonders...

