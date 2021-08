Musik : Impfen für die Musik

Musik und Beifall, Menschen auf einer Bühne und viele davor. So sah es normalerweise auf Festivals und in Konzerten aus. So soll es bald auch wieder aussehen. Das sagen zum Beispiel Leute, die solche Konzerte organisieren: «Wir wünschen uns euch zurück», schrieb ein Veranstalter jetzt und meinte die Fans. Die Rockband Die Ärzte schrieb: «Eine Rückkehr zur Normalität wäre traumhaft.» Denn seit der Corona-Krise können Musiker und Musikerinnen nicht mehr so wie früher auftreten.

Damit sich das endlich wieder ändert, machen viele Musiker und Veranstalter aus Deutschland gerade gemeinsame Sache. Sie rufen ihre Fans zusammen auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die bekannten Leute schrieben ihre Fans über die sozialen Netzwerke an. Millionen Menschen sollen so erreicht und von der Impfung überzeugt werden....

