Klima : Immer mehr Wüste

Wusstest du, dass es auf der Welt mehr Wüsten gibt? Durch Trockenheit, Brände oder Wassermangel gibt es heute schon mehr Flächen mit Wüsten und Steppen als früher. In Zukunft werden aber wohl weitere dazukommen, sagen Fachleute. Schuld daran ist unter anderem der Klimawandel. Länder in Afrika und Asien sind genauso betroffen wie südamerikanische Staaten oder auch Australien.

In manchen Ländern werden die Folgen schon spürbar. Die asiatischen Länder Irak und Syrien traf dieses Jahr eine besonders schlimme Dürre und es gibt immer weniger Wasser. Auf der Insel Madagaskar wächst auf vielen Felder nicht mehr genug. In der Türkei droht ein großer See auszutrocknen. Dort brüten jedes Jahr normalerweise Tausende Flamingos. Eigen...

