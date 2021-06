Bildung : Im Unterricht Unkraut jäten

Erste Stunde: Mathe, zweite Stunde: Deutsch, dritte Stunde: Schulgarten. So könnte der Stundenplan von Grundschülern im Bundesland Thüringen aussehen. Denn dort ist «Schulgarten» ein eigenes Fach. In der dritten und vierten Klasse gibt es darin meist sogar Noten! Einen solchen Unterricht gibt es in keinem anderen Bundesland.

In einem Schulgarten in der Stadt Erfurt werden unter anderem Möhren, Tomaten und Erdbeeren angebaut. Die Schülerinnen und Schüler müssen an diesem Tag Unkraut jäten, gießen und die Erde auflockern. Die Schulgarten-Lehrerin Yvonne Balsam findet es super, dass der Garten fester Teil des Lehrplans ist. «Weil es die Kinder wirklich gerne machen und sie le...

