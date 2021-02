Bundesregierung : Im Klassenzimmer, im Kinderzimmer, im Wechsel

Schulen und Kindergärten sollen sobal wie möglich wieder öffnen, sagen Politiker. Doch wann und wie das gehen soll, muss jedes Bundesland selbst festlegen. Dabei wird zwischen drei Formen des Unterrichts unterschieden.

Endlich wieder in die Schule gehen. Das wünschen sich viele Schülerinnen und Schüler. Seit Wochen ist Unterricht von zu Hause aus angesagt. Doch das soll sich möglichst bald ändern. Jedes Bundesland wird das eigenständig regeln. Das wurde am Mittwoch be...

