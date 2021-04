Tiere : Im Galopp raus ins Grüne

Juchu! Endlich raus! Kühe können zwar nicht jubeln. Trotzdem konnte man ihnen auf einer Wiese im Ort Kall die Freude ansehen. Denn sie durften nach dem Winter im Stall wieder nach draußen. Manche machten Bocksprünge, andere spielten erstmal Raufen. Natürlich wurde auch das frische Grün abgegrast.

Raus auf die Wiese können in Deutschland allerdings längst nicht alle Milchkühe. Die Mehrheit verbringt das ganze Jahr im Stall. Übrigens: In Deutschland leben insgesamt fast vier Millionen Milchkühe. Durchschnittlich gibt jede von ihnen ungefähr 23 Liter Milch am Tag. Durchschnitt bedeutet, dass manche mehr und manche weniger geben....

