Gesundheit : Im Abwasser nach Corona suchen

Klo benutzen, abziehen und nicht weiter darüber nachdenken: So machen es die allermeisten Menschen wohl. Doch für einige Forscherinnen und Forscher ist das, was vom Klo in die Kläranlage gelangt, ziemlich spannend. Denn im Kot von Menschen lässt sich das Coronavirus nachweisen.

So könnte man zum Beispiel herausfinden, wie verbreitet das Coronavirus gerade ist. Man müsste dafür nur das Abwasser genauer untersuchen. Noch klappt das aber nicht zuverlässig und gut genug. Die genaue Zahl der angesteckten Menschen lasse sich zum Beispiel nicht bestimmen, sagt eine Fachfrau. Deshalb soll die Forschung noch weitergehen....

