Fußball : Ilkay Gündogan und Toni Kroos jubeln

Zwei deutsche Fußballer durften am Dienstag jubeln. Sie standen an diesem Abend aber nicht für eine Mannschaft aus Deutschland auf dem Platz. Borussia Mönchengladbach verlor in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) mit 0:2. Damit sind die Gladbacher aus dem Turnier ausgeschieden.

Der Gegner hieß Manchester City aus England. Eines der Tore erzielte der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan. Er spielt seit mehreren Jahren in England. Im zweiten Spiel des Abends setzte sich Real Madrid aus dem Land Spanien durch. Auch hier spielte ein Fußballer aus der deutschen Nationalmannschaft mit: Toni Kroos hat mit Real Madrid schon große...

