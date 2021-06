Leute : Hunderte Schulen bauen

Eine Schule ohne Toiletten? Das gibt es in Deutschland nicht. In armen Ländern ist das aber nicht selten. In vielen ländlichen Gegenden in Afrika etwa wird zum Beispiel in Hütten oder sogar einfach nur im Schatten eines Baumes unterrichtet.

Reiner Meutsch aus dem Bundesland Rheinland-Pfalz will das ändern. Der Mann hat schon Hunderte Schulen in 52 Ländern bauen lassen. In Afrika, Südamerika, Mittelamerika und Asien. Zehntausende Kinder gehen dort zur Schule. Für das Projekt hat Reiner Meutsch eine Stiftung gegründet. Eine Stiftung kümmert sich um Geld, das Menschen für etwas Sinnvolles z...

