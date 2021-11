Gesundheit : Höhere Zahlen, strengere Regeln

Die Zahl der Corona-Fälle in Deutschland steigt schnell. In Krankenhäusern landen wieder mehr Patienten. Nun könnten sich auch manche Regeln wieder ändern.

An Schulen im Bundesland Bayern heißt es wieder: Masken auf im Unterricht! So sollen sich Schülerinnen und Schüler vor dem Coronavirus schützen. Auch andere Bundesländer führen wieder strengere Corona-Regeln ein. Geht jetzt wieder alles von vorne los? Hier bekommst du Antworten zu wichtigen Fragen. Wie ist die Corona-Lage in Deutschland? Im ganzen L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.