Musik : Hip-Hopper mit der Angel unterwegs

Texte schreiben, sich die Musik dazu ausdenken, die Lieder singen und aufnehmen, Konzerte geben: All diese Dinge machen viele Musikerinnen und Musiker. Manche haben aber Hobbys, die mit Musik nichts zu tun haben. Der deutsche Hip-Hop-Musiker Marteria zum Beispiel geht Angeln!

«Wenn du morgens rausfährst und die Sonne aufgeht und das Leben erwacht - das ist ein ziemlich geiles Gefühl», erzählte der Musiker jetzt Reportern. Er kommt aus Rostock. Die Stadt liegt an der Ostsee, also am Wasser. Das ist ein prima Ort zum Angeln. Trotzdem fährt Marteria mit seiner Angel auch mal richtig weit weg. Er war zum Beispiel schon in Südam...

