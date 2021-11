Natur : Hier gibt's Futter!

Besonders bei Frost und Schnee haben Vögel es manchmal schwerer, in der Natur Futter zu finden. Im November liegt an den meisten Orten in Deutschland zwar noch kein Schnee. Vögel füttern kann man aber trotzdem jetzt schon. So wissen die Vögel bereits vor dem Winter, wo es etwas zu holen gibt, rät ein Biologe.

Außerdem findet er: Die Winterfütterung tut nicht nur den Tieren gut, sondern auch den Menschen. «Für den Menschen ist das eine herrliche Sache, es entsteht eine Bindung zwischen ihm und der Natur», sagt er. An der Futterstelle kannst du die Vögel nämlich prima beobachten. Informiere dich am besten, was welche Vögel gerne fressen und worauf man achten...

