Kriminalität : Helfen, wenn jemand Hilfe braucht

In Würzburg trauern viele Menschen nach einem Verbrechen. Um weitere schlimme Taten zu verhindern, zeigten dort mehrere Menschen Mut. Das nennt man Zivilcourage.

Viele Blumen liegen vor einem Kaufhaus und in der Innenstadt von Würzburg. Auch Kerzen brennen dort. Menschen haben sie angezündet, um ihre Trauer zu zeigen. Denn in der Stadt in Bayern war etwas Schlimmes geschehen. Ein Mann tötete dort am Freitag mehrere Frauen. Dann verletzte er weitere Menschen. Die Polizei nahm ihn später fest. Wieso der Mann die...

