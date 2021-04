Fußball : Halbfinale ohne deutsche Mannschaften

In der Halbzeit lagen sie noch vorne. Doch am Ende mussten sich die Fußballer von Borussia Dortmund geschlagen geben. Sie verloren gegen Manchester City wie schon im Hinspiel mit 1:2. Damit sind in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) in dieser Saison alle deutschen Mannschaften ausgeschieden.

Am Dienstag hatte sich bereits der FC Bayern aus dem Turnier verabschiedet. Die vier übrigen Mannschaften kommen aus England, Spanien und Frankreich: Im Halbfinale spielt Manchester City gegen Paris Saint Germain, Real Madrid gegen den FC Chelsea. Doch auch aus Deutschland sind noch mehrere Spieler und ein Trainer dabei. Thomas Tuchel zum Beispiel tra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.