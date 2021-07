Olympia : Große Feier vor leeren Tribünen

Rund um das große Stadion in Tokio war es schon dunkel. Da wirkte das Feuerwerk über der Hauptstadt des Landes Japan noch besser. Am Freitag wurden in Tokio mit einer großen Feier die Olympischen Spiele eröffnet. Wegen des Coronavirus blieben die meisten Plätze im Stadion aber leer.

In der Mitte tummelten sich dafür jede Menge Menschen. Erst hatten Tänzerinnen und Tänzer ihren Auftritt. Dann zogen Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Länder mit Fahnen in die Arena ein. Für Deutschland liefen Beachvolleyball-Spielerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding vorneweg. Einige Wettbewerbe hatten in der Woche vor der Fe...

