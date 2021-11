Freizeit : Gleiten, Kurven drehen, rückwärts fahren

So richtig eiskalt war es bisher erst an wenigen Orten und Tagen. Trotzdem machen jetzt die ersten Eisbahnen auf, etwa in Norddeutschland. Vielen Leute freuen sich schon drauf, auf Schlittschuhen Runden zu drehen und Kunststücke zu üben. In der Stadt Kiel zum Beispiel eröffnet am Donnerstag das Eisfestival mit einer großen Bahn.

Doch wie entsteht eigentlich eine Eisbahn, wenn doch die Temperaturen meistens noch über null Grad Celsius sind? Dazu legen Fachleute spezielle Bahnen an, zum Beispiel auf einer großen Folie, die eine Art Becken bildet. Dieser Untergrund wird dann gekühlt, etwa mit Rohren, durch die ein Kühlmittel fließt. Dann wird Wasser draufgespritzt oder ins Becke...

