Tennis : Gewinnen und inspirieren

Viel Jubel und große Pokale gab es am Wochenende in der Stadt Melbourne in Australien. Dort fanden die Final-Spiele der Australian Open statt. Das ist eines von vier wichtigen Tennis-Turnieren.

Bei den Männern siegte Novak Djokovic. Er gewann das Turnier bereits zum neunten Mal! Kein Wunder, dass der Mann aus Serbien gerade als der beste Tennisspieler der Welt gilt. Er steht auf Platz eins der Weltrangliste. Im Finale am Sonntag besiegte er den...

