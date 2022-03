Weltgeschichtentag : Geschichten von Tieren und Menschen aus Afrika

Ibrahima Ndiaye kommt aus dem Senegal und ist Geschichtenerzähler. In seinen Geschichten spielen oft Tiere eine Rolle. Er erzählt nicht nur mit der Stimme.

„Da war eine Bäuerin...“ Mit diesen vier Worten nimmt Ibrahima Ndiaye sein Publikum mit in eine andere Welt. In die Welt dieser Bäuerin, die zu alt ist, um zu arbeiten, aber auch zu jung, um nichts zu tun. Sie ist gelangweilt. Doch dann sieht sie im Traum lustige Dinge! Am nächsten Morgen berichtet sie ihren Freunden davon. Die sind so beeindruckt, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.