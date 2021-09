Musik : Gesang aus der Speisekammer

Einfach nur «Album». So heißt das neue Album von Clueso. Es erscheint am Freitag und ist in der Corona-Zeit entstanden. Trotzdem ist es ein fröhliches Album geworden, findet der Musiker. «Ich wollte viel mehr Energie und "sonnige" Akkorde - einfach einen Gegenpol zu dieser Stille», sagt Clueso.

Die meisten Lieder hat er in einem Musikstudio eingesungen, bis auf zwei Ausnahmen: Die zweite Strophe des Liedes «Tanzen» nahm er im Lockdown bei sich daheim auf - und zwar in seiner Speisekammer! Das Lied «Aus Dem Weg» sang er mit dem Rapper Sharaktah in einem leeren Gasthaus in Berlin. Neben Sharaktah arbeitete Clueso auch mit anderen Rappern wie B...

