Fußball : Gemütlich und entspannt in der Jogginghose

Als Fußballer hat man öfter mal einen Trainingsanzug an. Die Brüder Toni und Felix Kroos erzählen in ihrem Podcast: Auch bei ihnen ist die Jogginghose in der Corona-Krise extra beliebt geworden.

«Das ist gemütlich und entspannt. Da fühle ich mich am wohlsten drin», sagt der jüngere Bruder Felix Kroos. Toni Kroos stimmt zu: «Ich bin jetzt wirklich seit acht Monaten nur noch in irgendwelchen Trainingsanzügen unterwegs, egal wohin.» Neulich war To...

