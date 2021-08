Volleyball : Gegen Europas beste Volleyballerinnen bestehen

Pritschen oder Baggern? Die Hauptsache ist: Der Ball geht übers Netz in die gegnerische Spielhälfte und kann dort nicht einfach zurückgespielt werden. Darum geht es beim Volleyball. Louisa Lippmann kann das richtig gut. Sie spielt in der deutschen Nationalmannschaft.

Das Team hat jetzt einiges vor! «Ich bin frisch in die EM-Vorbereitung gestartet», sagte Louisa Lippmann am Montag. Mit der Abkürzung EM ist die Europameisterschaft gemeint. Die Volleyball-EM der Frauen startet am Mittwoch. Die deutsche Nationalmannschaft ist am Donnerstag zum ersten Mal dran und zwar gegen das Team aus Polen. Dazu reisen Louisa Lippm...

