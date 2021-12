Polizei : Gefährliche Arbeit sicherer machen

Finger weg! Manche Dinge sind echt gefährlich. Allerdings kann etwa die Polizei in Notfällen nicht einfach nichts tun, also die Finger weglassen. In brenzligen Situationen soll deswegen spezielle Technik für mehr Sicherheit sorgen.

Das Bundesland Sachsen-Anhalt hat etwa ein besonderes Fahrzeug angeschafft, das bei Entschärfungen zum Einsatz kommt. Durch Entschärfungen werden zum Beispiel Bomben unschädlich gemacht. Im Fahrzeug liegt unter anderem Ausrüstung griffbereit, etwa ein Bombenschutzanzug. Auch ein Gerät zum Durchleuchten von möglicherweise gefährlichen Gegenständen ist d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.